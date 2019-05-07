На Донбасі у вівторок загинув український військовий

У результаті обстрілів було поранено двох українських військових
На Донбасі у зоні ООС у вівторок, 7 травня, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.
Так, від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики обстріляли позиції ООС сім разів:
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі в понеділок, 6 травня, бойовики 12 раз порушили режим тиші, обстрілявши в Попаснянському районі село Троїцьке, в якому проживає цивільне населення.
Як писало РБК-Україна раніше, діючий президент Петро Порошенко призначив нового командувача ООС на Донбасі. Новим командувачем став Олександр Сирський. Перед цим глава держави звільнив з цієї посади Сергія Наєва.