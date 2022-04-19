RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Донбасі ЗСУ збили ворожий винищувач і чотири безпілотники

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Протягом 18 квітня підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 і чотири безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Крім того, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Було знищено 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки і один міномет противника разом з розрахунком.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що найближчим часом російські війська хочуть буквально добити і знищити Донбас.

Ми також писали про те, що українські військові звільнили Базаліївку, Лебедине та частину Кутузівки в Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДонбас