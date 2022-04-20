RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога та знищили 14 одиниць техніки

ЗСУ відбили атаку ворога на Донбасі (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують давати відсіч окупантам. За добу ЗСУ відбили 9 атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.

Так, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

У ході боїв українські захисники знищили:

  • особового складу - 36;
  • БМП - 5;
  • БТР - 4;
  • АТ - 1;
  • ЗРК - 1;
  • мінометний розрахунок - 1.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 20 квітня, ЗСУ на Сході збили російський вертоліт та знищили 30 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 56-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Схід УкраїниВійна в УкраїніВторгнення Росії до України