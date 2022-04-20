На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога та знищили 14 одиниць техніки

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують давати відсіч окупантам. За добу ЗСУ відбили 9 атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.

Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід " окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Так, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 20 квітня, ЗСУ на Сході збили російський вертоліт та знищили 30 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 56-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!