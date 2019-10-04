На Донбасі під час обстрілу поранили одного військового

На Донбасі з початку поточної доби 4 жовтня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів ОС із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення мінських угод, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 15 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Водяного, неподалік Павлополя, поблизу Новогнатовки, неподалік Авдіївки, поблизу Лебединського, в районі Богданівки, неподалік Новотроїцького, поблизу Водяного та

неподалік Верхньоторецької.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник зробив вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новолуганского, в районі Зайцевого, неподалік Кримського, поблизу Миронівського, неподалік Луганського.

"протягом поточної доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

.Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення ООС на Донбасі загострилася ситуація. Протягом минулої доби, 3 жовтня, окупанти більше 40 раз обстріляли позиції підрозділів ОС. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав смертельне поранення.