ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

На Донбасі воювали близько 20 фінських найманців. Їхні дії не розслідують, - Yle

Новость на русском →
Гельсінкі, Вівторок 23 листопада 2021 15:59
На Донбасі воювали близько 20 фінських найманців. Їхні дії не розслідують, - Yle Фото: найманець на Донбасі (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

На Донбасі проти української армії з 2014 року воювали близько 20 найманців з Фінляндії. За законами країни участь громадян у зарубіжних конфліктах не заборонена, і, схоже, що щодо них не ведеться слідство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінський портал Yle.

Видання пише, що за даними деяких ЗМІ, на боці гібридної армії Росії воювали близько 20 фінських громадян. Також у матеріалі наводяться історії кількох бойовиків, які не приховують своєї участі у війні.

На відміну від інших європейських країн у Фінляндії участь у закордонних війнах не карається, але є кримінальна відповідальність за військові злочини. А фінський міністр Анна-Мая Генрікссон не виключає, що найманці можуть бути винні в численних злочинах, які підлягають покаранню у Фінляндії.

Журналісти зазначають, що зверталися за роз'ясненням до місцевих органів влади, але "складається враження, що ніхто не розслідує, чи могли фінські бойовики брати участь у злочинах на Донбасі".

Видання вважає, що один з ключових фінських бойовиків на Донбасі Йохан Бекман організовував прибуття інших найманців з Фінляндії. А інший фінн - Янус Путконен - був особисто знайомий з колишнім ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і брав участь у недопуску іноземних журналістів на Донбас.

Нагадаємо, раніше чеський суд засудив найманця Мартіна Кантора до 20 років ув'язнення за участь у війні на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

А в Латвії засудили колишнього бойовика так званої "ЛНР" Бенеса Айо ("Чорний Ленін") до 2 років та 6 місяців у в'язниці. Але не за злочини на Донеччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Финляндия
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"