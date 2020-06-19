На Донбасі військові знову підірвалися на міні, є поранені

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на міні. В результаті інциденту поранено двох осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що двоє військових підірвалися на міні під час інженерної розвідки поблизу населеного пункту Новотошківське.

"Військовим оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їх здоров'я задовільний. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня під Авдіївкою Донецької області підірвався військовий автомобіль "Спартан", в результаті було поранено 10 бійців; також відомо, що автомобіль рухався в колоні, а сам підрив стався в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу.

До цього в Луганській області в районі Трьохізбенки на міні підірвалися четверо співробітників батальйону поліції, в результаті загинув командир батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1" Сергій Губанов.