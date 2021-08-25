RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі вчора загинув ще один військовий. У штабі назвали ім'я

Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбасі на День незалежності, 24 серпня, загинув ще один український військовий - старший сержант В'ячеслав Пітько. Його вбила ворожа куля в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТГ "Схід".

"З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В'ячеслав Павлович Пітько. Це непоправна втрата для країни, для армії, для сім'ї, друзів і побратимів", - йдеться в повідомленні.

Командування ОТГ зазначила, що загиблий гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня ОТГ "Схід" повідомило про загибель в результаті обстрілу проросійськими бойовиками українського військовослужбовця. Ще один отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС