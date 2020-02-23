На Донбасі в КПВВ у чергах застрягли понад 300 автомобілів

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на ранок неділі, 23 лютого, в обидва напрямки утворилися черги з 320 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держприкордонслужби.

Відзначається, що всі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду. Також повідомляється, що пропускні операції сьогодні вранці почалися вчасно.

"Вранці в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/40; "Мар'їнка" - 0/80; "Новотроїцьке" - 60/50; "Гнутове" - 20/40", - інформують прикордонники.

Зазначено також, що за минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилася, через КПВВ було майже 36,4 тисячі осіб і понад 4,2 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, 19 лютого була відновлена ​​робота контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка". Так, 18 лютого на КПВВ проводилися роботи по оновленню електричних мереж. На даний момент КПВВ працює в штатному режимі по зимовому графіку.

Як писало РБК-Україна, Україна готова до відкриття контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в районі розведення сил і засобів на Донбасі. Домовленість про відкриття КПВВ "Золоте" були досягнуті на нормандської зустрічі в Парижі в грудні 2019 року, однак його не можуть відкрити через відсутність готовності з боку ОРДЛО.