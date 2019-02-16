На Донбасі з ранку дотримується режим припинення вогню

Українська сторона сьогодні ще не фіксувала обстрілів

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с утра 16 февраля соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Минобороны Александра Мотузяника.

Сообщается, что по предварительной информации, с утра и по состоянию на 12:00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях обстрелов пока не фиксировалось.

"Потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет, ситуация вполне контролируема подразделениями Объединенных сил", - отметил Мотузяник.

Напомним, в ходе боевых действий на Донбассе 15 февраля один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. В целом противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Отметим, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что стороны, которые принимают участия в переговорах по Донбассу, далеки от полного урегулирования.