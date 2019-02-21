На Донбасі український військовий отримав смертельне поранення

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Бойовики порушили режим тиші 13 разів, випустивши 125 мін

На Донбасі протягом минулої доби, 20 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків у районі операції Об'єднаних сил один український військовий отримав смертельне поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів - із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Бойовики випустили 125 мін калібрів 120 та 82 мм.

"Окрім того, ворог обстрілював укріплення підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по наших захисниках вівся прицільний снайперський вогонь", - зазначили у прес-центрі.

Противник сім разів обстріляв опорні пункти у районі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської зброї та ручних протитанкових гранатометів біля населених пунктів Лебединське, Водяне, Широкине та Мар'їнка.

Шість разів бойовики обстрілювали сили ООС у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противником були застосовані міномети 82 калібру, БМП та гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та станкові протитанкові гранатомети. Обстріли велися біля н.п. Новоолександрівка, Хутір Вільний, Катеринівка, Новотошківське.

"В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав смертельне поранення. Підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 20 лютого одного окупанта знищено та двох поранено", - повідомили в ООС.

Від початку поточної доби, 21 лютого, противник по наших позиціях вогонь не відкривав.

Нагадаємо, на Донбасі 19 лютого бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння, поранено трьох військовослужбовців.