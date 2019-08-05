На Донбасі український військовий підірвався на вибухівці

На Донбасі з початку доби 5 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики два рази порушили заборону на використання будь-якої зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів зі стрілецької зброї. У той же час, протягом доби підрозділи ОС дотримуються сталого режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз, а саме неподалік Південного.

"В результаті підриву на невідоммому вибуховому пристрії один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за минулу добу, 4 серпня підрозділи зі складу операції Об'єднаних сил дотримувалися сталого режиму припинення вогню, втрат з української сторони немає. Збройні формування Російської Федерації і її найманці при цьому шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Один раз застосовувалися заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм.

Крім того, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ним став генерал-лейтенанта Володимир Кравченко.