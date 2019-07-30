На Донбасі український військовий підірвався на вибухівці

На Донбасі протягом минулої доби, 29 липня, український віськовий дістав поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсантами. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що протягом доби Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

При цьому один раз було застосовано заборонений мінськими угодами міномет калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Кам'янка, Гнутове, Водяне.

"У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил", - зазначили в ООС.

Зокрема, у вівторок, 30 липня, бойовики провели обстріл поблизу Луганського з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, бойовики вночі 28 липня з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в зоні проведення ООС.