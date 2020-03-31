На Донбасі український військовий підірвався на міні

На Донбасі під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець підірвався на протипіхотної міни. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні, 31 березня, в районі населеного пункту Катеринівка Луганської області.

"Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад. Стан здоров'я важкий", - повідомили в ООС.

За попередніми даними штабу, міна була російського виробництва і відноситься до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

"Застосування таких боєприпасів в черговий раз підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 березня, на Донбасі, в результаті обстрілу ворожих загинув один український військовослужбовець. Ще троє отримали поранення і один - бойова поразку. Всього бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню.

минулого тижня на Донбасі в результаті обстрілу постраждала мирна мешканка. Жінка отримала поранення в ході обстрілу житлового сектора поблизу Авдіївської промислової зони під Донецьком.