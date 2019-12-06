На Донбасі українських військових обстріляли із забороненого Мінськом озброєння

Протягом минулої доби, 5 грудня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник обстрілював українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано вогонь з озброєння БМП.

Обстріли велися в районі Широкиного, Лебединського, поблизу Кримського, біля Луганського і Травневого, двічі неподалік Новолуганського та в

районі Зайцевого.

"Вчора, 5 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Авдіївки", - зазначили в прес-центрі.

Загалом зафіксовано 23 вибухи. У другому випадку противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"Втрат з нашого боку немає", - додали в ООС.

Нагадаємо, за даними української розвідки, на окуповану територію Донбасу з Росії прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи та підрозділи спецпризначення.