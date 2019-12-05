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Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС біля Широкиного

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 13:05
Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС біля Широкиного
Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

З ранку четверга, 5 грудня, російсько-окупаційні сили тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, а в районі Широкиного застосували міномети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Так, близько 07:25 російські незаконні збройні формування з мінометів 82-го калібру, в супереч мінським домовленостям, обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Широкине. Бойовики впродовж 20 хвилин випустили 10 мін.

Вже близько 08:20 окупанти відкрили вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецького озброєння по підрозділам Об'єднаних сил поблизу Новолуганського.

Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Луганського. Найманці близько 11:15 здійснили провокацію з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Вся збройна активність ворога була придушена з легкого піхотного озброєння.

"Втрат від початку поточної доби серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає", - додали у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 5 грудня 2019 року (mil.gov.ua)

Ситуація на Донбасі станом на 5 грудня 2019 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, що 4 грудня позиції українських військових поблизу населених пунктів Новолуганське та Широкине також потрапляли під обстріл бойовиків. Вчора окупанти тричі відривали вогонь, попри режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

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Новини України ДонбасШирокинообстрелминометыООС
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