На Донбасі українські захисники відбили 14 атак ворога та знищили склад з боєприпасами

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танки; 2 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки; 1 склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10".
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку ЗСУ відкинули окупантів на 7 кілометрів від обласного центру.
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