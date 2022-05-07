На Донбасі українські військові відбили 9 атак окупантів та знищили ударний гелікоптер

На Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили 9 атак ворога та завдали втрат російським окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.
Зокрема, українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога.
Також підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області війська РФ вбили ще 4 мирних мешканців.
Також ми писали, що вчора, 6 травня, на Донбасі українські захисники відбили 8 атак і знищили ворожу техніку.
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