На Донбасі важко поранений український військовий, - Міноборони

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Всього з початку поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь у бік українських позицій

На Донбасі сьогодні, 4 березня, в результаті обстрілу бойовиків був важко поранений український військовослужбовець. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

Повідомляється, що за наявною на даний момент інформацією, один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілу отримав важке поранення.

Всього з початку поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь у бік українських позицій. Обидва обстріли сталися вранці на луганському напрямку і ділянці розведення сил і засобів не торкнулися. В ході обстрілу незаконні збройні формування використовували станкові та ручні протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру 82 мм міномети.

"В обох випадках наші воїни відповіли противнику з озброєння, не забороненого домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 березня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п'ятеро захисників отримали поранення.

Сьогодні стало відомо, що ат час обстрілу позицій Збройних сил України у зоні бойових дій на Донбасі 3 березня загинув старший сержант Володимир Черненко, військовослужбовець в/ч А4427.