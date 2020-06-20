На Донбасі на території приватного сектору стався вибух, поранена жінка

Активісти повідомили, що це був замах на колишню полонянку "ДНР"
В Донецькій області вранці 20 червня стався вибух невідомого предмета на території приватного двору. В результаті пошкодження отримала господиня дому.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Як зазначили в МВС, вибух стався близько 8 ранку на приватній території в селі Иванополье Костянтинівського району.
"...На території домоволодіння місцевої жительки стався вибух, в результаті якого вона отримала тілесні ушкодження", - зазначили правоохоронці.
Попередня правова кваліфікація - ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
При цьому представники громадської організації "Східноукраїнський центр громадських ініціатив" повідомили, що вибух стався у дворі колишньої полонянки "ДНР" Валентини Бучок.
"Скоєно напад на колишню полонянку Валентину Бучок. Валентина, колишня плененница "ДНР"... сьогодні вранці підірвалася на розтяжці у себе у дворі будинку в селі, поряд міста Костянтинівка Донецької області. Зараз жінка у лікарні, їй надається медична допомога. У Валентини в результаті вибуху пошкоджені м'які тканини кінцівок, обличчя", - повідомили в організації.
Також в ГО зазначили, що на Валентину Бучок вже здійснювали замах восени 2019 року.
Раніше РБК-Україна писало, що Місія ОБСЄ вперше зафіксувала понад 870 протитанкових хв в полях Донбасу, більшість з них знаходяться поблизу населених пунктів.
Також повідомлялося, що днями бойовики обстріляли приватний сектор поблизу Авдіївки.
Автор: Игорь Литвиненко