На Донбасі за добу зафіксовано 3 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС

Упродовж минулої доби, 01 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. В перший день «хлібного перемир’я» противник продовжив вести вогонь по наших позиціях, хоча його інтенсивність дещо знизилась. Всього противник 25 разів обстріляв наші позиції, 2 рази з яких – із застосуванням важкого озброєння. Відмічалося, що більшість з них були неприцільними і носили провокативний характер, щоб змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували займані рубежі, неухильно дотримувалися режиму припинення вогню і не піддавалися на провокації ворога. Адекватну відповідь давали лише тоді, коли дії агресора несли пряму загрозу нашим військовослужбовцям та мирному населенню. На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Щастя, Новоолександрівка, Кримське, де ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А наших захисників Троїцького бойовики провокували пострілами із 82-мм міномету. Минулої доби противник також відкривав вогонь на Світлодарському напрямку. Наші позиції поблизу Світлодарська обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем великокаліберних кулеметів та гранатометів також опинилися захисники Луганського. Інтенсивність ворожого вогню змусила Об'єднані сили вогнем чергових засобів подавити вогневі точки противника. Рішучі дії у відповідь змусили російських бойовиків припинили стрільбу. На Горлівському напрямку обстрілу із мінометів 120-го калібру зазнали захисники Зайцевого, де значних ушкоджень отримали приватні будівлі, а по позиціях в районі Гладосового вела вогонь ворожа бойова машина піхоти. На Донецькому напрямку упродовж минулої доби було тихо. Неспокійно було на Маріупольського напрямку у районі населених пунктів Водяне, Гнутове та Широкине. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь. Втрат серед наших військовослужбовців немає. За уточненими даними розвідки упродовж минулої доби російські окупаційні війська втратили одного бойовика, одного поранено. Ворог також втратив одну одиницю автомобільного транспорту. Противник й надалі намагається застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки наших позицій. Упродовж минулої доби засобами ППО виявлено три випадки намагання БПЛА типу «Орлан-10» та «Гранат» російського виробництва перетнути лінію розмежування. Засобами РЕБ такі спроби були припинені. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Вчора військовослужбовці Національної гвардії України спільно з представниками спецпідрозділу Нацполіції "Шторм" зі складу Об'єднаних сил на блокпосту, що на виїзді з міста Маріуполь, затримали громадянина, який проживає в місті Севастополь і за оперативною інформацією є прокурором так званої "ДНР". Того ж дня, на блокпосту на виїзді з селища Благодатне Донецької області, гвардійці зупинили для перевірки міжміський автобус Маріуполь-Святогірськ. Під час перевірки документів встановлено, що один з пасажирів – мешканець міста Горлівка, має зв’язки з незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР». Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 21 тисячу осіб та майже 3 тисячі транспортних засобів. 27 особам за різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Вчора ввечері на КПВВ «Гнутове» представниками Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил під час поглибленого огляду двох автомобілів під керуванням громадян України, які слідували за маршрутом Маріуполь-Донецьк вилученні товари харчової та автомобільної промисловості, спортивне обладнання, які провозилися з ознаками контрабанди. Також минулої доби військовослужбовцями Об’єднаних сил в рамках програми допомоги цивільному населенню Донбасу передано школам Луганщини навчально-методичну та художню літературу. Крім того наші військові доставили гуманітарну допомогу від громадських організацій в підрозділи, які несуть службу в районі Авдіївки та Бердянського. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.