На Донбасі за добу поранили одного українського військового

Від початку доби, 30 травня, ворог один раз порушив режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), було поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв українські позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 29 травня, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

Крім того, російсько-окупаційні війська нарощують важке озброєння, насамперед реактивні системи залпового вогню "Град" на Донецькому та Луганському напрямках. За даними звітів СММ ОБСЄ, на непідконтрольних уряду України територіях зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням ліній відводу.