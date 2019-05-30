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Бойовики нарощують важке озброєння на Донецькому та Луганському напрямках

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 12:31
Бойовики нарощують важке озброєння на Донецькому та Луганському напрямках
Фото: БМ-22 "Град" (MilitaryArms.ru)

На непідконтрольних уряду України територіях зафіксовані реактивні системи залпового вогню "Град"

Російсько-окупаційні війська нарощують важке озброєння, насамперед реактивні системи залпового вогню "Град" на Донецькому та Луганському напрямках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

За даними звітів СММ ОБСЄ, на непідконтрольних уряду України територіях зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням ліній відводу.

Так, 27 травня Місія зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню біля населеного пункту Кришталеве південний захід від Луганська і 4 РСЗВ (БМ-21) поблизу населеного пункту Новоамвросіївське схід Донецька.

Також на непідконтрольній уряду України території виявлено озброєння, розміщене за лініями відводу, але і за межами виділених місць зберігання озброєння. Зокрема, 25 травня безпілотний літальний апарат Місії виявив дві самохідні гаубиці поруч з населеним пунктом Широке південно-східніше Луганська.

У той же час представниками Місії ОБСЄ зафіксовані місця розміщення відведеного важкого озброєння в ОРДО, а саме 27 травня спостерігачі помітили відсутність 8 буксируються гаубиць.

Також є ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки в непідконтрольних уряду України райони. Так, 22 травня БПЛА СММ вперше виявив дві траншеї загальною протяжністю 50 метрів недалеко від населеного пункту Вуглегірськ, що на північний схід від Донецька, де окупаційні війська РФ нарощують вогневі і оборонні позиції.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил 29 травня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, ні один український військовий не постраждав.

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