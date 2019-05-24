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На Донбасі за добу поранили одного українського військового

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 19:14
На Донбасі за добу поранили одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

24 травня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС

Від початку доби, 24 травня, незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, було поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог сім раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Тричі поблизу міста Авдіївка і села Гнутове з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, двічі - біля населених пунктів Новотроїцьке та Красногорівка з станкових протитанкових гранатометів, поблизу села Лебединське - з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів станкових

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції ООС тричі поблизу населеного пункту Шуми - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, біля населеного пункту Майорськ - з ручних протитанкових гранатометів, в районі населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї

В результаті обстрілу один український захисник отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, у районі проведення ООС Донбасі у четвер, 23 травня, збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Також було поранено одного військового.

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