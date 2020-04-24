На Донбасі за добу поранені троє українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики використовували міномети заборонених калібрів

Протягом минулої доби, 23 квітня, збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, троє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Переважна більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де ворог 13 разів обстріляв підрозділи Об’єднаних сил. Обстріли зафіксовані біля Новомихайлівки, Павлополя, Широкиного, Новоселівки-2, Мар'їнки, Авдіївки, Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" стріляли поблизу Оріхового та Новозванівки.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських захисників. По позиціях в районі Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 мм. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 22 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання щодо припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому доба пройшла без втрат для українських військовослужбовців.