На Донбасі за добу поранені четверо українських військових

Протягом минулої доби, 22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Майорська противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та випустив у бік позицій наших оборонців 25 мін. Поблизу Хутору Вільний агресор задіяв гранатомети різних систем, а біля Кримського - озброєння БМП та великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у передмісті Мар’їнки. З цього ж озброєння ворог обстрілював і українських захисників неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка і Талаківка. По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір, на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Нагадаємо, Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.