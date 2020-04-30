На Донбасі за добу поранений один український військовий

Протягом минулої доби, 29 квітня, збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Бойовики використовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велися біля Верхньоторецького, Водяного, Гнутового, Мар'їнки. Поблизу Новомихайлівки працював снайпер.

Крім того, ворог випустив 9 мін 82-го калібру під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.

За даними розвідки, 29 квітня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, вчора ввечері проросійські бойовики на Донбасі обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4, чим наразили на небезпеку мирних жителів.

Також РБК-Україна писало, що 28 квітня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув боєць 93 окремої моторизованої бригади Олексій Лісін.