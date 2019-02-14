На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Бойовики за добу 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 13 февраля ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 10 раз нарушил режим прекращения огня в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Крымского, Новолуганского и Травневого. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"По данным разведки, 13 февраля двух оккупантов уничтожили и двое ранены. С начала текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила 13 предложений с формулами обмена пленными для освобождения заложников в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Накануне в ООН также заявили, что из-за войны на Донбассе 3,5 млн людей потребуется гуманитарная помощь в 2019 году. В прошлом году помощь ООН была оказана 1,3 млн жителям Донбасса, которые пострадали от военных действий