ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі бойовики дотримуються перемир'я

Автор: РБК-Україна

На Донбасі 3 вересня по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Також у штабі повідомили, що у районі триває ліквідація пожеж у Донецькій та Луганській областях.

"Підрозділи Збройних Сил України разом з пожежниками ДСНС беруть участь у гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучена необхідна кількість особового складу та техніки", - зазначили у штабі ООС.

Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцеве, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.

Крім того, у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети.

Популярні новини

Також, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі зафіксований один обстріл з боку бойовиків.

Також повідомлялося про одного загиблого на пожежах в Луганській області. Крім того, двоє людей з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані, вогнем знищено 13 покинутих будинків.

Штаб ООС звинуватив бойовиків у причетності до пожеж на Донбасі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС