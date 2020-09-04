На Донбасі бойовики дотримуються перемир'я

На Донбасі 3 вересня по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Також у штабі повідомили, що у районі триває ліквідація пожеж у Донецькій та Луганській областях.

"Підрозділи Збройних Сил України разом з пожежниками ДСНС беруть участь у гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучена необхідна кількість особового складу та техніки", - зазначили у штабі ООС.

Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцеве, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.

Крім того, у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети.

Також, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі зафіксований один обстріл з боку бойовиків.

Також повідомлялося про одного загиблого на пожежах в Луганській області. Крім того, двоє людей з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані, вогнем знищено 13 покинутих будинків.

Штаб ООС звинуватив бойовиків у причетності до пожеж на Донбасі.