На Донбасі за добу не постраждав жоден український військовий

На Донбасі протягом минулої доби, 3 квітня, бойовики 6 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед бійців операції Об'єднаних сил немає. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що окупантами було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв українських військових.

"Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Новотроїцьке; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Лебединське".

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник провів чотири обстріли: двічі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм біля села Кримське; з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новолуганське. Також зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь поблизу селища Станиця Луганська.

"Втрат серед військових немає. На обстріли противника Об’єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши трьох окупантів", - заявили в ООС.

Також у прес-центрі додали, що було знешкоджено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - додали в ООС.

Нагадаємо, добою раніше, 2 квітня 2019, російські окупаційні війська на Донбасі 15 разів обстріляли позиції українських підрозділів. Загинули двоє та поранено двох військових.