На Донбасі за добу загинув один український військовий, - ООС

Бойовики 33 рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 4 серпня 2018 року, загинув один український військовий. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Крім цього, як повідомляло РБК-Україна, в результаті обстрілу двоє поліцейських отримали поранення.

За добу бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках Кримського, Новозванівки, Троїцького, Новолуганського, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Чермалика Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного", - повідомляють у ООС.

Крім цього, противник обстріляв позиції ООС біля Широкиного із 82-мм мінометів. За даними розвідки, двоє бойовиків загинуло, один дістав поранення.

Упродовж поточної доби, 5 серпня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Новозванівки та Широкиного.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 4 серпня з 7 до 18 годин, російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу двоє поліцейських отримали поранення.