На Донбасі за добу загинув один український військовий, 4 поранено

Бойовики збільшили застосування забороненої мінськими домовленостями зброї
У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 24 червня, внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, чотири - отримали поранення. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.
"У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП", - йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку бойові дії тривали в районі населеного пункту Кримське, біля Луганського та Новозванівки.
На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.
На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по наших позиціях у Водяному, також зазнали обстрілів позиції навколо Лебединського, околиці населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине.
Загалом бойовики 22 рази застосовували прицільний вогонь по наших позиціях, десять з яких - із забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь.
Ранкове зведення на 7:00 25 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 24 червня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 24 червня 2018 р.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на лінії розмежування українські розвідники затримали двох чоловіків, які збирали розвідувальну інформацію про військових Збройних сил України.