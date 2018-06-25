На Донбасі за добу загинув один український військовий, 4 поранено

Бойовики збільшили застосування забороненої мінськими домовленостями зброї

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 24 червня, внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, чотири - отримали поранення. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойові дії тривали в районі населеного пункту Кримське, біля Луганського та Новозванівки.

На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по наших позиціях у Водяному, також зазнали обстрілів позиції навколо Лебединського, околиці населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине.

Загалом бойовики 22 рази застосовували прицільний вогонь по наших позиціях, десять з яких - із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на лінії розмежування українські розвідники затримали двох чоловіків, які збирали розвідувальну інформацію про військових Збройних сил України.