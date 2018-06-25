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На Донбасі за добу загинув один український військовий, 4 поранено

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 07:34
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики збільшили застосування забороненої мінськими домовленостями зброї

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 24 червня, внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, чотири - отримали поранення. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойові дії тривали в районі населеного пункту Кримське, біля Луганського та Новозванівки.

На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по наших позиціях у Водяному, також зазнали обстрілів позиції навколо Лебединського, околиці населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине.

Загалом бойовики 22 рази застосовували прицільний вогонь по наших позиціях, десять з яких - із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь.

 

Ранкове зведення на 7:00 25 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 24 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на лінії розмежування українські розвідники затримали двох чоловіків, які збирали розвідувальну інформацію про військових Збройних сил України.

 

У районі ООС минулої доби ліквідовано трьох бойовиків, - розвідка На Донбасі спостерігається протилежний розведенню сторін процес, - Хуг
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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