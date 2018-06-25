На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, 4 ранены

Боевики увеличили применение запрещенного минскими договоренностями оружия

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 24 июня, в результате активных боевых действий один украинский военный погиб, четыре получили ранения. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, запрещенного Минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевые действия продолжались в районе населенного пункта Крымское, возле Луганского и Новозвановки.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь по нашим позициям в Водяном, также подверглись обстрелам позиции вокруг Лебединского, окраины населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

Всего боевики 22 раза применяли прицельный огонь по нашим позициям, из которых десять - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и адекватно отвечали.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на линии разграничения украинские разведчики задержали двух мужчин, которые собирали разведывательную информацию о военных Вооруженных сил Украины.