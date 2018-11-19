На Донбасі за добу жоден український військовий не постраждав

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Протягом 18 листопада трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, жоден військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами, зокрема й артилерію.

"З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - йдеться у повідомленні.

На опорні пункти військ ЗСУ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив із мінометів калібру 120 мм, позиції ОС у районах Травневого та Жолобка обстрілювалися з мінометів 82-го калібру та артилерії калібру 122 мм.

Від початку доби ворог, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, здійснив обстріл українських позицій у районі Жолобка.

За даними розвідки, протягом 18 листопада трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".