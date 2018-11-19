ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На Донбасі за добу жоден український військовий не постраждав

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 07:36
На Донбасі за добу жоден український військовий не постраждав
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Протягом 18 листопада трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, жоден військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами, зокрема й артилерію.

"З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - йдеться у повідомленні.

На опорні пункти військ ЗСУ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив із мінометів калібру 120 мм, позиції ОС у районах Травневого та Жолобка обстрілювалися з мінометів 82-го калібру та артилерії калібру 122 мм.

Від початку доби ворог, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, здійснив обстріл українських позицій у районі Жолобка.

За даними розвідки, протягом 18 листопада трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено.

На Донбасі за добу жоден український військовий не постраждав

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

На Донбасі в ході боїв загинув український військовий У штабі ООС констатували відсутність обстрілів на Донбасі з початку доби
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся