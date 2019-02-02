На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Бойовики застосовували міномети калібром 82 мм

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 1 февраля 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

В Минобороны сообщили, что интенсивность боевых действий на линии столкновения остается неизменной, как и количество случаев применения противником запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На Луганском направлении, за прошедшие сутки, боевики совершили 3 прицельных обстрела позиций украинских военных - дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Свободного, а также выпустили 9 мин с миномета калибром 82 мм по позициям вблизи Крымского.

На Донецком направлении враг дважды нарушил режим тишины неподалеку Павлополя было зафиксировано 2 разрывы мин 82-го калибра, а также боевики осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. С начала суток по состоянию на 12.00 враг огонь не открывал.", - сообщил Праут.

Напомним, боевики снова заблокировать работу СММ ОБСЕ на Донбассе. На пункте пропуска на границе с РФ у Ізвариного двое наемников российско-оккупационных войск (один, очевидно, вооружен) в очередной раз (подобные случаи отказов были отмечены в ежедневных отчетах СММ от 15 и 25 января 2019 года), ссылаясь на отсутствие разрешения патрулю Миссии находиться на пункте пропуска у границы, приказали международным наблюдателям покинуть указанный район