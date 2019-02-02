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На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Новини » Суспільство    02.02.2019 - 13:27
На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики застосовували міномети калібром 82 мм

У зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 1 лютого 2019 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

В Міноборони повідомили, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення залишається незмінною, як і кількість випадків застосування противником забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Луганському напрямку, за минулу добу, бойовики здійснили 3 прицільних обстріли позицій українських військових - двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільного, а також випустили 9 мін з міномету калібру 82 мм по позиціях поблизу Кримського.

На Донецькому напрямку ворог двічі порушив режим тиші - неподалік Павлополя було зафіксовано 2 розриви мін 82-го калібру, а також бойовики здійснили обстріл з станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї. 

"Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ минулої доби жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав. Від початку доби станом на 12.00 ворог вогонь не відкривав.", - повідомив Праут.

Нагадаємо, бойовики знову заблокувати роботу СММ ОБСЄ на Донбасі. На пункті пропуску на кордоні з РФ біля Ізвариного двоє найманців російсько-окупаційних військ (один, вочевидь, озброєний) в черговий раз (подібні випадки відмов були відзначені у щоденних звітах СММ від 15 і 25 січня 2019 року), посилаючись на відсутність дозволу патрулю Місії перебувати на пункті пропуску біля кордону, наказали міжнародним спостерігачам залишити зазначений район.

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