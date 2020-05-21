На Донбасі у середу поранили двох військових Об'єднаних сил

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч Кам’янки та Старогнатівки, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.

З настанням темряви неподалік Мар’їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Шуми та Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82 калібру.

Захисників Південного двічі обстріляли, застосувавши 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення.

Нагадаємо, ввечері 20 травня в штабі ООС повідомили, що один військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого снайперського вогню.

Раніше повідомлялося, що поблизу селища Трьохізбенка Луганської області ввечері 20 травня загинув командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов. Крім того ще троє бійців дістали поранення.