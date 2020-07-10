На Донбасі за бойовиків воював чилієць, прокуратура відкрила справу

На Донбасі у складі збройних формувань Російської Федерації в бойових діях брав участь громадянин Чилі. За даним фактом прокуратура відкрила справу.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Як повідомили в прокуратурі, чилійський найманець воював у складі бойовиків на території Донецької області з 2018 року і підпорядковувався так званого "Полку Всевеликого війська Донського", яке було переправлено з Ростовської області. Його участь призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

"У відповідності зі ст. 47 Додаткового протоколу і 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, він є найманцем, а його дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989", - повідомили в ОГП.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України (участь найманця у збройному конфлікті, умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інші тяжкі наслідки, а також участь у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інші тяжкі наслідки)

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше було відкрито кримінальну справу-за участі в бойових діях на Донбасі 20 найманців з Франції.

Також РБК-Україна писало, що восени 2019 року Служба безпеки України викрила спробу "спецслужб ДНР" завербувати іноземця.