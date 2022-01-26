На Донбасі зберігається "тиша" з початку доби
Фото: на Донбасі обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано (facebook.com/mod.mil.rus)
У середу, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, за минулу добу, 25 січня, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Двоє військових отримали поранення.