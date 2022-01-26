ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі зберігається "тиша" з початку доби

Новость на русском →
Донбас, Середа 26 січня 2022 17:08
На Донбасі зберігається "тиша" з початку доби Фото: на Донбасі обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 січня, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Двоє військових отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ