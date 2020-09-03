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На Донбасі зберігається "тиша"

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби на Донбасі з боку незаконних збройних формувань не зафіксовано жодного обстрілу. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Паралельно підрозділу Об'єднаних сил продовжують локалізувати масштабні пожежі на території Луганської і Донецької областей. Основне завдання - мінімізувати втрати від вогню та не допустити знищення майна місцевого населення.

До гасіння пожежі залучена необхідна кількість особового складу ООС і військової техніки.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі зафіксований один обстріл з боку бойовиків.

Крім того, 1 вересня в районі проведення ООС зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

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