На Донбасі зберігається "тиша"

З початку поточної доби на Донбасі з боку незаконних збройних формувань не зафіксовано жодного обстрілу. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Паралельно підрозділу Об'єднаних сил продовжують локалізувати масштабні пожежі на території Луганської і Донецької областей. Основне завдання - мінімізувати втрати від вогню та не допустити знищення майна місцевого населення.
До гасіння пожежі залучена необхідна кількість особового складу ООС і військової техніки.
Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі зафіксований один обстріл з боку бойовиків.
Крім того, 1 вересня в районі проведення ООС зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.