На Донбасі зберігається режим "тиші"

У п'ятницю, 20 серпня, на Донбасі зберігається режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook .

"З початку цього періоду порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 142 вибухонебезпечних предмети.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.