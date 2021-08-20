На Донбасі зберігається режим "тиші"
Фото: на Донбасі зберігається режим "тиші" (Віталій Носач, РБК-Україна)
У п'ятницю, 20 серпня, на Донбасі зберігається режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
"З початку цього періоду порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 142 вибухонебезпечних предмети.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.