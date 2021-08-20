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На Донбассе сохраняется режим "тишины"

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Донбасс, Пятница 20 августа 2021 17:30
На Донбассе сохраняется режим "тишины" Фото: На Донбассе сохраняется режим "тишины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 20 августа, на Донбассе сохраняется режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

"С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

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