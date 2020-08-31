ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі зберігається режим "тиші"

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби на Донбасі з боку незаконних збройних формувань не зафіксовано жодного обстрілу. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Українські військовослужбовці, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням і перебуваючи напоготові адекватно реагувати в разі загрози їхньому життю або здоров'ю, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі підтвердили, що серед українських військових немає загиблих або поранених.

"Підрозділу Об'єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня на Донбасі військовослужбовці зафіксували два обстріли з боку бойовиків.

Крім того, з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС