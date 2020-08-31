На Донбасі зберігається режим "тиші"

З початку поточної доби на Донбасі з боку незаконних збройних формувань не зафіксовано жодного обстрілу. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Українські військовослужбовці, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням і перебуваючи напоготові адекватно реагувати в разі загрози їхньому життю або здоров'ю, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
При цьому в штабі підтвердили, що серед українських військових немає загиблих або поранених.
"Підрозділу Об'єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 серпня на Донбасі військовослужбовці зафіксували два обстріли з боку бойовиків.
Крім того, з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи.