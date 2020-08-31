На Донбасі зберігається режим "тиші"

З початку поточної доби на Донбасі з боку незаконних збройних формувань не зафіксовано жодного обстрілу. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Українські військовослужбовці, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням і перебуваючи напоготові адекватно реагувати в разі загрози їхньому життю або здоров'ю, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі підтвердили, що серед українських військових немає загиблих або поранених.

"Підрозділу Об'єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня на Донбасі військовослужбовці зафіксували два обстріли з боку бойовиків.

Крім того, з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи.