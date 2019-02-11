На Донбасі знизився потік через пункти пропуску

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ вчора перетнули понад 28 тис. осіб

За минулу добу, 10 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 28 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що на КПВВ зменшився пасажиро-транспортний потік. Всього пункти пропуску перетнули 28,5 тисячі осіб і 3,6 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 6410 осіб і 705 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 5850 осіб і 950 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5700 осіб і 1165 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2920 осіб і 770 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 7655 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/50; "Мар'їнка" - 40/45; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 50/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий.

Напередодні в прес-центрі ООС повідомили, що на блокпосту бойовиків "ДНР" в селі Кременець у черзі помер літній чоловік. Зокрема, спостерігачі ОБСЄ отримали інформацію про те, що 7 лютого лікар намагався реанімувати чоловіка, який прямував на підконтрольну Україні територію.