На Донбасі знизився потік через пункти пропуску

КПВВ вчора перетнули понад 28 тис. осіб
За минулу добу, 10 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 28 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що на КПВВ зменшився пасажиро-транспортний потік. Всього пункти пропуску перетнули 28,5 тисячі осіб і 3,6 тисячі транспортних засобів:
Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/50; "Мар'їнка" - 40/45; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 50/30.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий.
Напередодні в прес-центрі ООС повідомили, що на блокпосту бойовиків "ДНР" в селі Кременець у черзі помер літній чоловік. Зокрема, спостерігачі ОБСЄ отримали інформацію про те, що 7 лютого лікар намагався реанімувати чоловіка, який прямував на підконтрольну Україні територію.