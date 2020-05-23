ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики випустили 20 мін по захисниках Майорська

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 13:01
Бойовики випустили 20 мін по захисниках Майорська
Фото: український військовий (РБК-Україна)

З початку доби втрат серед українських військових немає

З початку суботи, 23 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 2 ворожі обстріли. В результаті ворожої активності українські військові не постраждали.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, сьогодні у період з 7:20 по 7:40 окупаційні сили обстрілювали з мінометів 82-го та 120-го калібрів позиції українських підрозділів в районі Майорська. Загалом окупанти випустили 20 мін.

Крім того, з 7:45 по 8:00 під вогнем противника перебували позиції Об'єднаних сил поблизу Кам'янки. Бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 травня бойовики 12 разів порушували тишу на Донбасі, поранивши при цьому українського військового.

Також РБК-Україна писало, що 21 травня ситуація на Донбасі суттєво загострилася. У четвер в зоні ООС один український військовий загинув та багато отримали поранення.

Крім того, на Донбасі, в результаті обстрілу вантажівки загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиминометыООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся