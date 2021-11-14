На Донбасі шість порушень "тиші", отримав поранення військовий санітар

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Невельського. Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Недалеко від Чермалика бойовики двічі застосували протитанковий ракетний комплекс.

Також поблизу Причепилівки проросійські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

У бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт безпілотника з перетином лінії зіткнення.

"В результаті ворожих дій отримав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарних автомобілів. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили окупаційні війська припинити обстріли.