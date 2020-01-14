В результаті пожежі постраждав волонтер
На Донбасі згоріла база військових парамедиків, один волонтер постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook командира підрозділу "Ангели Тайри" Юлії Паєвської.
Як зазначила Паєвська, згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання.
"База "Ангелів Тайри" згоріла цієї ночі. Згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання, частково особисті речі. Один із волонтерів отримав незначні опіки. Машини цілі", - написала Паєвська.
Причиною пожежі імовірно стала несправна проводка.
Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків ввечері в неділю, 24 листопада, виникла пожежа, яка знищила шість житлових будинків. Обстріли відбулися в районі Березового Донецької області і дачного масиву цього населеного пункту. Бойовики застосували великокаліберні кулемети із трасуючими та бронебійно-запалювальними боєприпасами.
Також 23 листопада в Києві у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа. Вибух виник в трубі сміттєпроводу між поверхами. Під час обстеження з'ясувалося, що труба лопнула між третім, четвертим і п'ятим поверхами. Передбачається, що в заварений сміттєпровід викинули недопалок.