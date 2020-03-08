На Донбасі сьогодні зберігається режим припинення вогню

З початку 8 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 на Донбасі не зафіксовано жодного випадку порушення режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Втрат у лавах підрозділів Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 7 березня, на Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Найманці били з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Жоден український воїн не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що вчора на околицях населеного пункту Мар'їнка снайпер проросійських бойовиків поранив мирного жителя. Поранення отримав чоловік, який знаходився за кермом свого автомобіля. Українські військові евакуювали постраждалого до медзакладу.

Крім того, за даними української розвідки, на Донбасі збройні формування Російської Федерації підвищують інтенсивність бойової підготовки незаконних об'єднань.