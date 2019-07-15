На Донбасі сьогодні поранено українського військового

У ході ООС на Донбасі у понеділок, 15 липня, український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Так, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілів позицій захисників України. Також відбулося бойове зіткнення. Зокрема, ворожі обстріли зафіксовано: з великокаліберних кулеметів - у районі Луганського, зі стрілецької зброї - поблизу Широкиного.

Повідомляється також, що вночі близько 02.30 у районі Водяного було виявлено висування диверсійно-розвідувальної групи противника до 4 осіб, які рухались у напрямку села Водяне. При наближенні противника на вигідну дистанцію зав’язався бій, ворог поспішно відступив. Втрати противника уточнюються. На місці бойового зіткнення воїни ООС знайшли рештки РПГ-7В та пошкоджений АК-74. Втрат серед особового складу бригади не має.

"На жаль, за наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний", - вказано у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, бойовики посилили обстріли на Донбасі із заборонених Мінськом калібрів: протягом минулої доби, 14 липня, озброєні формування Російської Федерації 19 раз порушили режим припинення вогню, 6 разів застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 і 82 мм.

Як писало РБК-Україна раніше, збройні формування РФ 11 липня обстріляли житлові райони населеного пункту Мар'їнка.