RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Донбасі росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, тож прискорили підготовку до "референдуму"

Фото: на Донбасі росіяни готуються до референдуму, бо злякалися ЗСУ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти готуються до "референдуму" про приєднання до Росії тимчасово окупованої території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, невелика частина Луганської області тримається. Західна далекобійна артилерія порушила плани росіян по захопленню двох східних областей.

"По-перше, вони мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до РФ, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати - і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганської області про приєднання до Росії", - повідомив Гайдай.

Глава Луганської ОВА додав, що окупованими містами загарбники роздають газети з матеріалами про "позитив" російського режиму. Окупаційна влада вже створила "штаб" з підготовки псевдовиборів без вибору.

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ