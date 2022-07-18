На Донбасі росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, тож прискорили підготовку до "референдуму"

Окупанти готуються до "референдуму" про приєднання до Росії тимчасово окупованої території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, невелика частина Луганської області тримається. Західна далекобійна артилерія порушила плани росіян по захопленню двох східних областей.

"По-перше, вони мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до РФ, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати - і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганської області про приєднання до Росії", - повідомив Гайдай.

Глава Луганської ОВА додав, що окупованими містами загарбники роздають газети з матеріалами про "позитив" російського режиму. Окупаційна влада вже створила "штаб" з підготовки псевдовиборів без вибору.