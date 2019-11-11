На Донбасі в результаті обстрілу поранено одного військового

На Донбасі з початку поточної доби, 11 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого отримав поранення один військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" чотири обстрілу, а саме тричі біля Луганського і один неподалік від Південного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу по позиціях Об'єднаних сил - у Гнутово, неподалік Верхньоторецького і в районі Богданівки (за межами ділянки розведення).

"Протягом поточної доби поранення в результаті обстрілу отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 10 листопада бойовики в п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримали чотири українських військових.

Крім того, на Донбасі, в результаті обстрілу за 9 листопада з боку бойовиків був поранений один військовий з складу операції Об'єднаних сил.